Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Marcel Gieseler und sein Team SV Union Heyrothsberge gegen den Roter Stern Sudenburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:0) wider.

Biederitz/MTU. Die Biederitzer haben am Samstag dem Gegner aus Stern ganze fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Christian Kloska traf für die SV Union Heyrothsberge in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Bennet Vogel (29.) erzielt wurde.

SV Union Heyrothsberge liegt in Minute 29 2:0 vorn

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Rene Barth musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es sah nicht gut aus für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Nur drei Spielminuten darauf konnte Dean-Robbin Taube (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 5:1 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Taube, Schlüter, Wöhler (85. Hrachowitz), Schäfer, Kloska, Schulze (85. Groth), Vogel (75. Sensenschmidt), Peukert, Marks, Schmidt (81. Voelckel)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Riedel (63. Wildenhof), Gläser, Telge (63. Pakebusch), Schimmelpfennig, Unger, Böttcher, Felgenhauer (46. Spilgies), Abraham (25. Pfitzner), Hennings, Graupner

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84