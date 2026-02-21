Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 43 Fußballfans über einen soliden 4:1 (0:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Biederitz/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten das Team aus Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Alexander Vasükov (SV Union Heyrothsberge) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz (74.).

SV Union Heyrothsberge führt in Minute 74 mit 2:0

Es sah nicht gut aus für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Hannes Schulze den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (84.). Damit war der Erfolg der Biederitzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Wöhler, Vogel (64. Schulze), Voelckel, Kloska (86. Thorand), Fritz, Schlüter, Marks (86. Hrachowitz), Taube (81. Vorhölter), Gropius, Vasükov (70. Marth)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Alali Alhamad, Kutz, Niemann, Simon, Wegelin, Koopmann (80. Aldinar), Klawunn, Schulz, Oeding, Rasche

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43