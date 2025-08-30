Die SV Union Heyrothsberge errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 83 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den MSC Preussen.

Biederitz/MTU. Im Spiel zwischen Heyrothsberge und Preussen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Ihab El Zayat (MSC Preussen) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Tom Raue der Torschütze (20.).

SV Union Heyrothsberge Kopf an Kopf mit MSC Preussen – 1:1 in Minute 20

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen steckte dreimal Gelb ein. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

21 Minuten nach der Pause konnte Raue (Heyrothsberge) den Ball erneut über die Linie bringen (66.). Mit 3:1 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz. In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Marth, Kloska (90. Thorand), Schulze (82. Hanke), Wöhler, Schäfer, Fritz (88. Sensenschmidt), Schlüter, Raue (68. Vogel), Taube (68. Schmidt), Gropius

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Jahjah (46. Kompaniiets), Dervishaj, Chebli (70. Rezai), Haxhiu (63. Hussen Gahdo), Norenko, El Zayat, Preuss, Kulinich, Jibril, Al Mounif (70. Gjoci)

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83