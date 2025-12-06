Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 48 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den Magdeburger SV Börde freuen.

Biederitz/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Marcel Gieseler am Ende der ersten Halbzeit, als Bennet Vogel für Heyrothsberge traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Biederitzer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Moritz Leonard Hanke der Torschütze (45+2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Minute 45+2: SV Union Heyrothsberge baut Führung auf 2:0 aus

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Hannes Schulze wurde für Moritz Leonard Hanke eingesetzt und Alexander Vasükov für Bennet Vogel. Auf der Gastseite verließ Benjamin Fritsch für Alexander Schüßler den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte noch einmal Gelb.

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Alexander Vasükov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (70.). In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Peukert, Möser, Taube (70. Gropius), Voelckel (82. Hrachowitz), Marks (76. Wöhler), Schlüter, Fritz, Hanke (67. Schulze), Vogel (67. Vasükov), Marth

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Fritsch (63. Schüßler), Köhler, Wolff, Brussig, Blümel, Boeke (78. Naumann), Rebone, Gallert, Berlin, Müller

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48