Die SV Union Heyrothsberge errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge geboten. Die Biederitzer setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Marcel Gieseler vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Bennet Vogel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (39.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Moritz Leonard Hanke den Ball ins Netz (45+2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

2:0 Vorsprung für SV Union Heyrothsberge – 47. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Hannes Schulze wurde für Moritz Leonard Hanke eingesetzt und Alexander Vasükov für Bennet Vogel. Auf der Gastseite verließ Benjamin Fritsch für Alexander Schüßler den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Alexander Vasükov den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (70.). Damit war der Triumph der Biederitzer entschieden. In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Peukert, Schlüter, Fritz, Taube (70. Gropius), Marks (76. Wöhler), Vogel (67. Vasükov), Hanke (67. Schulze), Voelckel (82. Hrachowitz), Marth, Möser

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Müller, Brussig, Berlin, Blümel, Wolff, Köhler, Boeke (78. Naumann), Gallert, Rebone, Fritsch (63. Schüßler)

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48