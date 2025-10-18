Die SV Union Heyrothsberge errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Zuschauern einen klaren 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg.

Biederitz/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich die SV Union Heyrothsberge und der BSV 79 Magdeburg am Samstag 5:3 (3:0) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Hannes Schulze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Biederitzer legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Schulze der Torschütze (35.).

35. Minute: SV Union Heyrothsberge vorne dank Doppelpack von Hannes Schulze – 2:0

Die Biederitzer erhöhten noch einmal. Marcus Schlüter traf in der 45. Minute. Im Anschluss kamen die zurückliegenden Magdeburger zum Zug: Alain Zidane Nsangou schoss und traf in Minute 49, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Gefährlich wurde die Situation für die Biederitzer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. Schulze versenkte den Ball in Minute 66 zum dritten Mal. Es wollte den Heyrothsbergern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Nsangou versenkte den Ball in der 81. Minute ein weiteres Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In der allerletzten Minute konnte Dean-Robbin Taube (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:3 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schäfer, Marth, Schulze (70. Thorand), Vasükov (73. Hanke), Wöhler (77. Möser), Fritz, Schlüter, Taube, Kloska, Peukert

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Ngou, Ellrich, Nsien (37. Baumann), Krüger, Nsangou, Hilgendorf (77. Bielau), Bansemer, Gröschner, Kasper, Klinzmann

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48