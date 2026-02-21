Die SV Union Heyrothsberge errang am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 43 Fußballfans einen klaren 4:1 (0:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Biederitz/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten die Gäste aus Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Alexander Vasükov (SV Union Heyrothsberge) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Tom Marks (74.) erzielt wurde.

SV Union Heyrothsberge mit 2:0 vorne – 74. Minute

Es sah nicht gut aus für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Hannes Schulze den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (84.). Damit war der Triumph der Biederitzer entschieden. Die Biederitzer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Gropius, Marks (86. Hrachowitz), Vogel (64. Schulze), Kloska (86. Thorand), Fritz, Taube (81. Vorhölter), Vasükov (70. Marth), Schlüter, Wöhler, Voelckel

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Rasche, Kutz, Klawunn, Niemann, Simon, Wegelin, Alali Alhamad, Koopmann (80. Aldinar), Schulz, Oeding

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43