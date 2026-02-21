Die SV Union Heyrothsberge errang am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 43 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Biederitz/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten die Gäste aus Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Alexander Vasükov das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (63.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz (74.).

SV Union Heyrothsberge führt in Minute 74 mit 2:0

Es sah nicht gut aus für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Hannes Schulze den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (84.). Damit war der Sieg der Biederitzer gesichert. Die Biederitzer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Wöhler, Gropius, Voelckel, Fritz, Taube (81. Vorhölter), Schlüter, Kloska (86. Thorand), Vogel (64. Schulze), Vasükov (70. Marth), Marks (86. Hrachowitz)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Koopmann (80. Aldinar), Oeding, Rasche, Alali Alhamad, Wegelin, Simon, Kutz, Klawunn, Schulz, Niemann

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43