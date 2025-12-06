Die SV Union Heyrothsberge errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde.

Biederitz/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Bennet Vogel (SV Union Heyrothsberge) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Moritz Leonard Hanke den Ball ins Netz (45+2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

2:0 Vorsprung für SV Union Heyrothsberge – 47. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Hannes Schulze wurde für Moritz Leonard Hanke eingesetzt und Alexander Vasükov für Bennet Vogel. Auf der Gastseite verließ Benjamin Fritsch für Alexander Schüßler den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der Magdeburger SV Börde musste noch einmal Gelb hinnehmen.

25 Minuten nach der Pause konnte Alexander Vasükov (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz. In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Möser, Marks (76. Wöhler), Voelckel (82. Hrachowitz), Hanke (67. Schulze), Schlüter, Marth, Peukert, Fritz, Vogel (67. Vasükov), Taube (70. Gropius)

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Fritsch (63. Schüßler), Boeke (78. Naumann), Köhler, Berlin, Gallert, Müller, Brussig, Blümel, Rebone, Wolff

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48