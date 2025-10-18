Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 48 Zuschauern über einen soliden 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg freuen.

Es waren bereits 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Hannes Schulze für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Biederitzer legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Schulze der Torschütze (35.).

Die Biederitzer konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Marcus Schlüter schoss und traf in Minute 45. Im Anschluss waren die zurückliegenden Magdeburger dran: Alain Zidane Nsangou schoss und traf in der 49. Minute, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Eine echte Bedrohung erwuchs den Biederitzern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Schulze versenkte den Ball in Minute 66 zum dritten Mal. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Nsangou schoss und traf in Spielminute 81 ein weiteres Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In der 90. Minute gelang es Dean-Robbin Taube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 zu festigen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Wöhler (77. Möser), Taube, Schäfer, Fritz, Schulze (70. Thorand), Marth, Peukert, Kloska, Vasükov (73. Hanke), Schlüter

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Bansemer, Nsien (37. Baumann), Hilgendorf (77. Bielau), Ngou, Kasper, Klinzmann, Krüger, Ellrich, Gröschner, Nsangou

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48