Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 48 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde freuen.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge geboten. Die Biederitzer setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Bennet Vogel (SV Union Heyrothsberge) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Moritz Leonard Hanke den Ball ins Netz (45+2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Hannes Schulze kam rein für Moritz Leonard Hanke und Alexander Vasükov für Bennet Vogel. Auf der Gastseite sprang Alexander Schüßler für Benjamin Fritsch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde steckte noch einmal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Alexander Vasükov den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (70.). Damit war der Triumph der Biederitzer entschieden. In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Fritz, Marks (76. Wöhler), Peukert, Hanke (67. Schulze), Marth, Schlüter, Vogel (67. Vasükov), Möser, Voelckel (82. Hrachowitz), Taube (70. Gropius)

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Brussig, Boeke (78. Naumann), Gallert, Berlin, Müller, Fritsch (63. Schüßler), Rebone, Blümel, Köhler, Wolff

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48