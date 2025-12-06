Die SV Union Heyrothsberge errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge geboten. Die Biederitzer setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Marcel Gieseler vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Bennet Vogel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (39.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Moritz Leonard Hanke (45+2.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

SV Union Heyrothsberge führt in Minute 45+2 mit 2:0

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Hannes Schulze ersetzte Moritz Leonard Hanke und Alexander Vasükov kam rein für Bennet Vogel. Auf der Gastseite sprang Alexander Schüßler für Benjamin Fritsch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Alexander Vasükov den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (70.). Damit war der Erfolg der Biederitzer entschieden. In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Peukert, Voelckel (82. Hrachowitz), Vogel (67. Vasükov), Taube (70. Gropius), Möser, Hanke (67. Schulze), Marks (76. Wöhler), Marth, Fritz, Schlüter

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Köhler, Müller, Berlin, Gallert, Brussig, Blümel, Wolff, Fritsch (63. Schüßler), Rebone, Boeke (78. Naumann)

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48