Die SV Union Heyrothsberge unter Leitung von Coach Marcel Gieseler feierte ein überlegenes Ergebnis über den Roter Stern Sudenburg mit einem 5:1 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Biederitz/MTU. 5:1 (2:0) in Heyrothsberge: Ganze fünf Bälle hat das Team von Marcel Gieseler, die SV Union Heyrothsberge, am Samstag im Tor der Gegner aus Stern untergebracht.

Nach 15 Minuten schoss Christian Kloska das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SV Union Heyrothsberge musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Die Biederitzer legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Bennet Vogel der Torschütze (29.).

29. Minute: SV Union Heyrothsberge liegt mit 2:0 vorne

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte jetzt einmal Gelb. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Rene Barth. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es sah nicht gut aus für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Unmittelbar darauf gelang es Dean-Robbin Taube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 zu erweitern (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Schlüter, Taube, Marks, Schmidt (81. Voelckel), Schäfer, Wöhler (85. Hrachowitz), Vogel (75. Sensenschmidt), Kloska, Peukert, Schulze (85. Groth)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Unger, Gläser, Schimmelpfennig, Felgenhauer (46. Spilgies), Böttcher, Graupner, Riedel (63. Wildenhof), Hennings, Telge (63. Pakebusch), Abraham (25. Pfitzner)

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84