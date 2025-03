Der SV Seilerwiesen Magdeburg hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 0:3 (0:2).

Magdeburg/MTU. Vor 26 Zuschauern hat sich das Team von Christian Katzbach mit 0:3 (0:2) gegen Magdeburg-Neustadt eine Niederlage eingestehen müssen.

Vinzent Rasche (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Felix Reuper den Ball ins Netz (38.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

SV Seilerwiesen Magdeburg liegt 0:2 zurück – 38. Minute

Am Ende der Partie sollte es dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Reuper den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 erweiterte (90.+2). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Tarasov (80. Thomas), Grzenda, Holtz, Gropius, Deumelandt, Repp (63. Hornbach), Zoll (46. Friedrich), Theele, Hähre

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Rasche, Rohde (90. Klawunn), Schulz, Iyamu, Wiegel, Mahner, Niemann, Reuper (90. Alali Alhamad), Fischer, Wald (81. Alhori)

Tore: 0:1 Vinzent Rasche (33.), 0:2 Felix Reuper (38.), 0:3 Felix Reuper (90.+2); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Neo Bergmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 26