Einen 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen die SV Union Heyrothsberge heimste der SV Seilerwiesen Magdeburg am 27. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Thorsten Ebeling (Gardelegen) eine Gelbe Karte an die Gäste (31.). Alexander Vasükov (SV Union Heyrothsberge) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor : Diesmal setzte Daniel Stridde den Ball ins Netz.

48. Minute SV Seilerwiesen Magdeburg auf Augenhöhe mit SV Union Heyrothsberge – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte jetzt einmal Gelb. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss David Lentz/Magdeburg (73.), gefolgt von Sebastian Engels (SV Seilerwiesen Magdeburg) in Minute 75. Spielstand 3:1 für den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 27

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Lennart Thorand den Ball über die Torlinie bugsierte (87.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Biederitzer aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 91 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV Union Heyrothsberge

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Rittmeister, Stridde (86. Tarasov), Gropius (67. Engels), Hähre, Meyer, Skorsetz, Holtz (67. Lentz), Schröder, Lausch, Theele

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Vasükov, Schulze, Hanke (75. Thorand), Wöhler, Kloska (78. Hrachowitz), Raue, Schlüter, Westhause, Sensenschmidt (75. Groth), Voelckel

Tore: 0:1 Alexander Vasükov (44.), 1:1 Daniel Stridde (48.), 2:1 David Lentz (73.), 3:1 Sebastian Engels (75.), 3:2 Lennart Thorand (87.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 36