Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem SV Seilerwiesen Magdeburg ein 5:4 (3:2)-Heimsieg über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Vincent Kühn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 22 wurde ein weiteres Tor durch Daniel Stridde erzielt.

Dann verbuchten die Magdeburger einen weiteren Erfolg. Christian-Gabriel Gropius traf in Spielminute 28. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hinkte drei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Nicola Maximilian Braunert traf in der 42. Minute, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). Unentschieden. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Gropius schoss und traf in Minute 62 zum zweiten Mal per Strafstoß. Die Bördeländer nahmen aber nochmal Anlauf. Maurice Hertel schoss und traf in der 78. Minute. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Am Ende des Duells sollte es dem SV Seilerwiesen Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Daniel Zoll den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Magdeburg sicherte (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Rittmeister, Klimm (65. Tamaan), Grzenda, Kühn, Gropius, Theele (76. Lücke), Zoll, Stridde, Lausch

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ninschkewitz, Stüber (82. Brösel), Boese, Braunert, Hamel, Richter, Günther, Hertel, Schäfer, Kietzmann (73. Pflug)

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25