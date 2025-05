Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der SV Seilerwiesen Magdeburg und die SG Blau-Weiß Gerwisch ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

Johannes Meyer traf für den SV Seilerwiesen Magdeburg in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In Spielminute 47 verspielten die Gäste ihren Vorsprung jedoch wieder. Unfreiwillig beförderte Iven-Jack Skorsetz den Ball ins eigene Tor und sorgte so für Gleichstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 26

Minute 45+2 SV Seilerwiesen Magdeburg und SG Blau-Weiß Gerwisch im Gleichstand – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Volodymyr Tarasov ersetzte Johannes Meyer und Marten Seegers kam rein für Paul Elias Rittmeister. Auf der Gastseite sprangen Robbie Mangold für Maurice Deckert und Bennett Stange für Jonas Colin Laue ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Volodymyr Tarasov (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (84.). Der SV Seilerwiesen Magdeburg sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SG Blau-Weiß Gerwisch

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Gropius, Rother, Grzenda, Hähre, Holtz, Meyer (46. Tarasov), Rittmeister (63. Seegers), Skorsetz, Kühn, Theele

SG Blau-Weiß Gerwisch: Dünnebier – Dake, Deckert (65. Mangold), Laue (72. Stange), Fritz, Grahn, Matthe, Kattner (77. Merten), Lisak, Köthnig, Gehrmann

Tore: 1:0 Johannes Meyer (15.), 1:1 Iven-Jack Skorsetz (45.+2), 2:1 Volodymyr Tarasov (84.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Jamie Noel Kuster, Robert Jordan; Zuschauer: 37