Einen 5:4 (3:2)-Heimsieg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens heimste der SV Seilerwiesen Magdeburg am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 5:4 (3:2).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Vincent Kühn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 22 wurde ein weiteres Tor durch Daniel Stridde erzielt.

Dann verbuchten die Magdeburger noch einen Erfolg. Christian-Gabriel Gropius versenkte den Ball in der 28. Spielminute. Im Anschluss waren die zurückliegenden Bördeländer dran: Nicola Maximilian Braunert schoss und traf in der 42. Spielminute, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Gropius versenkte den Ball in Spielminute 62 noch einmal per Strafstoß. Die Bördeländer nahmen aber nochmal Anlauf. Maurice Hertel traf in Spielminute 78. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Daniel Zoll, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Rittmeister, Stridde, Zoll, Grzenda, Theele (76. Lücke), Kühn, Lausch, Klimm (65. Tamaan), Gropius

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ninschkewitz, Hertel, Hamel, Günther, Boese, Stüber (82. Brösel), Kietzmann (73. Pflug), Richter, Braunert, Schäfer

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25