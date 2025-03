Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Steffen Rau und sein Team SV Irxleben gegen den SSV Samswegen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Irxleben/MTU. Die 147 Besucher des Sportparks am Wildpark haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Börder schlugen das Team aus Samswegen mit 5:0 (1:0) deutlich.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Justin Kanning für Irxleben traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen steckte eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein (16.). In der zweiten Halbzeit setzte Irxleben noch einen drauf: In Minute 49 wurde ein weiteres Tor durch Robin Sanne erzielt.

2:0 Vorsprung für SV Irxleben – 49. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Sanne traf in Minute 59 und Jeremy Nordt in Minute 67. Spielstand 4:0 für den SV Irxleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Jonas Michael (Irxleben) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 5:0 verließen die Börder den Platz als Sieger. Der SV Irxleben hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Irxleben – SSV Samswegen

SV Irxleben: Schulze – Ahlemann (79. L. Schwenke), Fricke, Köhler, Michael, Krause, Kanning (62. Nordt), Sanne, S. Schwenke, Dethlefsen, Pollmer (62. Trabert)

SSV Samswegen: Lindemann – Lemke (72. Jahns), Feyer (72. Zimmermann), Wagner, Gamroth, Schudrowicz, Ronge, Ismail (59. Bartsch), Resch (82. Dörfel), Lehmann, Denecke

Tore: 1:0 Justin Kanning (6.), 2:0 Robin Sanne (49.), 3:0 Robin Sanne (59.), 4:0 Jeremy Nordt (67.), 5:0 Jonas Michael (79.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Franz Joseph Neumann, Sebastian Graßhoff; Zuschauer: 147