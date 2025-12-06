Mit einer Niederlage für den SV Groß Santersleben I endete der 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SSV Samswegen 1884 mit 0:1 (0:1).

SV Groß Santersleben I verliert knapp gegen SSV Samswegen 1884 mit 0:1

Groß Santersleben/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Groß Santersleben I und SSV Samswegen 1884 mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 33 Fußballfans waren auf dem Sportplatz- Platz 2 live dabei.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten brachte Tim Engler die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Der SV Groß Santersleben I rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SSV Samswegen 1884

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Delleh, Otto, Adjioski, Lange, Qorbani, C. Madaus, C. Madaus (46. Banas), Hahn, Tafere, Al Houri (46. Dressel)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Engler (90. Wagner), Nagel, Gamroth, Herbst (81. Mazlomi), Ronge, Ermisch, Sonnabend (70. Stettin), Resch, Bartsch

Tore: 0:1 Tim Engler (29.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 33