Ergebnis 14. Spieltag SV Groß Santersleben I verliert knapp gegen SSV Samswegen 1884 mit 0:1
Mit einer Niederlage für den SV Groß Santersleben I endete der 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SSV Samswegen 1884 mit 0:1 (0:1).
Groß Santersleben/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Groß Santersleben I und SSV Samswegen 1884 mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 33 Fußballfans waren auf dem Sportplatz- Platz 2 live dabei.
Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten brachte Tim Engler die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Groß Santersleben
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 14
Der SV Groß Santersleben I rutschte auf Platz elf.
Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SSV Samswegen 1884
SV Groß Santersleben I: Deumeland – Delleh, Otto, Adjioski, Lange, Qorbani, C. Madaus, C. Madaus (46. Banas), Hahn, Tafere, Al Houri (46. Dressel)
SSV Samswegen 1884: Lindemann – Engler (90. Wagner), Nagel, Gamroth, Herbst (81. Mazlomi), Ronge, Ermisch, Sonnabend (70. Stettin), Resch, Bartsch
Tore: 0:1 Tim Engler (29.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 33