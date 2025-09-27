Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der SV Groß Santersleben I vor 45 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Groß Santersleben/MTU. Groß Santersleben – Magdeburg: Nachdem der SV Groß Santersleben I an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Johannes Meyer (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Abdul Rahman Delleh den Ball ins Netz (43.).

In der 66. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Delleh den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (78.). Damit war der Triumph der Santersleber entschieden. Die Santersleber haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, C. Madaus, Lange, Delleh, Eftindjioski (70. Al Houri), Fateh (89. Habibi), Ilijoski, Qorbani, Otto, C. Madaus

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele, Skorsetz, Grzenda, Rathsack, Tilche (38. Friedrich), Gropius, Stridde (88. Voigtländer), Schröder, Zoll, Meyer (77. Tamaan)

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45