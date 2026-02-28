Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV Groß Santersleben I vor 55 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen freuen.

Groß Santersleben/MTU. Die 55 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber schlugen das Team aus Altenweddingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri David Siegel (Magdeburg) eine Rote Karte an die Santersleber (25.). Das Team aus Groß Santersleben musste das Match in Unterzahl fortsetzen. In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Wojciech Radoslaw Banas (SV Groß Santersleben I) netzte in der 9. Minute der zweiten Spielhälfte (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

SV Groß Santersleben I liegt in Minute 73 2:0 vorn

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Dimitar Kitanoski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (73.). Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Santersleber sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV 1889 Altenweddingen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Banas (80. Al Houri), Madaus, Qorbani, Desale, Kitanoski (90. Fateh), Tafere, Otto, Eftindjioski (90. Alicke), Ilijoski, Adjioski

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Schlieter (90. Selent), Dethlefsen, Deike (46. Mootz), Harnau, Zywotek, Rein (74. Gumtz), Schwarz, Winkelmann (86. Sedlak), Wendland, Richter

Tore: 1:0 Wojciech Radoslaw Banas (54.), 2:0 Dimitar Kitanoski (73.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Yannik Lausen, Jonas Mädel; Zuschauer: 55