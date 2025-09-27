Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV Groß Santersleben I vor 45 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Groß Santersleben/MTU. Im Spiel zwischen Groß Santersleben und Magdeburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Groß Santersleben.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Johannes Meyer (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Abdul Rahman Delleh (43.) erzielt wurde.

Minute 43 SV Groß Santersleben I auf Augenhöhe mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1

In der 66. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

33 Minuten nach der Pause konnte Delleh (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 3:1 verließen die Santersleber den Platz als Sieger. Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Eftindjioski (70. Al Houri), Lange, Otto, Delleh, C. Madaus, Ilijoski, Qorbani, Fateh (89. Habibi), C. Madaus

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele, Schröder, Grzenda, Stridde (88. Voigtländer), Meyer (77. Tamaan), Gropius, Rathsack, Skorsetz, Zoll, Tilche (38. Friedrich)

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45