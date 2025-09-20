Fußball-Landesklasse 2: Mit einem beeindruckenden 4:0 (3:0) ging der SV Groß Santersleben I von Trainer Steven Hahn aus dem Duell mit dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt vom Platz.

Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten das Team aus Magdeburg-Neustadt mit 4:0 (3:0) deutlich.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Sebastian Alicke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte einmal Gelb ein (6.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michèl Dolke. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Ali Samir Qorbani den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

SV Groß Santersleben I führt mit 2:0 – Minute 33

Der Siegeszug der Santersleber brach nicht ab. Minute 41: Groß Santersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Yohanes Tafere ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tafere (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 4:0 verließen die Santersleber den Platz als Sieger. Die Santersleber sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Lange, Alicke (62. Hahn), Ilijoski, Eftindjioski, Fateh (76. Talbierski), Tafere, Al Houri (27. Delleh), Qorbani, Otto, Madaus

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Rohde, Hildebrandt, Koopmann (46. Alali Alhamad), Klawunn (57. Wegelin), Kutz, Niemann, Schulz, Iyamu, Simon, Schmidt (72. Wald)

Tore: 1:0 Sebastian Alicke (2.), 2:0 Ali Samir Qorbani (33.), 3:0 Yohanes Tafere (41.), 4:0 Yohanes Tafere (87.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51