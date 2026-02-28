Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der SV Groß Santersleben I vor 55 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen freuen.

Groß Santersleben/MTU. Die 55 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten die Gäste aus Altenweddingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri David Siegel (Magdeburg) eine Rote Karte an die Santersleber (25.). Das Team aus Groß Santersleben musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Wojciech Radoslaw Banas das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

73. Minute: SV Groß Santersleben I führt mit zwei Toren

28 Minuten nach der Pause konnte Dimitar Kitanoski (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 2:0 gingen die Santersleber als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Santersleber sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV 1889 Altenweddingen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Ilijoski, Kitanoski (90. Fateh), Desale, Adjioski, Tafere, Eftindjioski (90. Alicke), Madaus, Qorbani, Otto, Banas (80. Al Houri)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Rein (74. Gumtz), Schwarz, Winkelmann (86. Sedlak), Zywotek, Richter, Deike (46. Mootz), Harnau, Wendland, Schlieter (90. Selent), Dethlefsen

Tore: 1:0 Wojciech Radoslaw Banas (54.), 2:0 Dimitar Kitanoski (73.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Yannik Lausen, Jonas Mädel; Zuschauer: 55