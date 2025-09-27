Dem SV Groß Santersleben I gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 45 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Groß Santersleben/MTU. Im Spiel zwischen Groß Santersleben und Magdeburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Johannes Meyer für Magdeburg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Abdul Rahman Delleh der Torschütze (43.).

SV Groß Santersleben I und SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 43

In der 66. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Delleh den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (78.). Damit war der Sieg der Santersleber entschieden. Die Santersleber sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Lange, Ilijoski, Eftindjioski (70. Al Houri), C. Madaus, Fateh (89. Habibi), Tafere, Otto, Delleh, Qorbani, C. Madaus

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Zoll, Rathsack, Theele, Gropius, Schröder, Stridde (88. Voigtländer), Grzenda, Meyer (77. Tamaan), Skorsetz, Tilche (38. Friedrich)

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45