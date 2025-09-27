Der SV Groß Santersleben I erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 45 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Groß Santersleben/MTU. Im Spiel zwischen Groß Santersleben und Magdeburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Groß Santersleben.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Johannes Meyer das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Abdul Rahman Delleh (43.) erzielt wurde.

In der 66. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Delleh (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 3:1 gingen die Santersleber als Sieger vom Platz. Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Ilijoski, Qorbani, Eftindjioski (70. Al Houri), C. Madaus, Fateh (89. Habibi), Lange, Delleh, Tafere, C. Madaus, Otto

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele, Grzenda, Stridde (88. Voigtländer), Rathsack, Zoll, Meyer (77. Tamaan), Gropius, Skorsetz, Schröder, Tilche (38. Friedrich)

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45