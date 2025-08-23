Dem SV Groß Santersleben I glückte es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Magdeburger SV Börde mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 51 Zuschauer waren live dabei.

Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 3:1 (1:1) souverän.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Yohanes Tafere für Groß Santersleben traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Aber die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 45 wurde das Gegentor durch Patrick Kreutzer erzielt.

1:1 im Duell zwischen SV Groß Santersleben I und Magdeburger SV Börde – Minute 45

Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 79 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

In der allerletzten Minute konnte Al Houri (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 verließen die Santersleber den Platz als Sieger. In Spielminute 94 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Groß Santersleben I rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Magdeburger SV Börde

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Hahn (80. Delleh), Lange (90. Hoffmann), Qorbani, Ilijoski, C. Madaus, C. Madaus, Otto, Banas (70. Al Houri), Adjioski (90. Abou Laban), Tafere (90. Fateh)

Magdeburger SV Börde: König – Horstkötter, Rebone (66. Johne), Kreutzer, Wolff, Blümel (46. Beyer), Brussig, Schüßler (46. Müller), Rhode, Boeke, Wesemeier (78. Gallert)

Tore: 1:0 Yohanes Tafere (9.), 1:1 Patrick Kreutzer (45.), 2:1 Adnan Al Houri (79.), 3:1 Adnan Al Houri (90.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Andreas Zepter, Tim Slodowski; Zuschauer: 51