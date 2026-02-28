Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV Groß Santersleben I vor 55 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen freuen.

Groß Santersleben/MTU. Die 55 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber schlugen die Gäste aus Altenweddingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri David Siegel (Magdeburg) eine Rote Karte an die Santersleber (25.). Das Team aus Groß Santersleben musste das Match in Unterzahl fortsetzen. In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Wojciech Radoslaw Banas (SV Groß Santersleben I) netzte in der 9. Minute der zweiten Spielhälfte (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

SV Groß Santersleben I in Minute 73 2:0 in Führung

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Dimitar Kitanoski den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (73.). Damit war der Erfolg der Santersleber entschieden. Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Santersleber haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV 1889 Altenweddingen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Madaus, Eftindjioski (90. Alicke), Desale, Tafere, Qorbani, Kitanoski (90. Fateh), Otto, Banas (80. Al Houri), Ilijoski, Adjioski

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Rein (74. Gumtz), Dethlefsen, Zywotek, Wendland, Schlieter (90. Selent), Deike (46. Mootz), Schwarz, Harnau, Richter, Winkelmann (86. Sedlak)

Tore: 1:0 Wojciech Radoslaw Banas (54.), 2:0 Dimitar Kitanoski (73.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Yannik Lausen, Jonas Mädel; Zuschauer: 55