Dem SV Groß Santersleben I gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Roter Stern Sudenburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 51 Zuschauer waren live dabei.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber waren den Gästen aus Stern mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Timo Lange (SV Groß Santersleben I) netzte dann spät in Spielminute 74 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

2:0 Vorsprung für SV Groß Santersleben I – 85. Minute

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Steven Hahn, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (85.). Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Otto (70. Habibi), Qorbani, Kitanoski, Lange, Tafere, Adjioski, C. Madaus, Fateh, Hahn, Al Houri (53. Eftindjioski)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Felgenhauer, Böttcher (46. Janik), Unger, Telge (68. Pfitzner), Wildenhof, Hennings, Spilgies (79. Moushfiq), Graupner, Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Riedel

Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51