Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der SV Groß Santersleben I vor 45 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Groß Santersleben/MTU. Groß Santersleben – Magdeburg: Nachdem der SV Groß Santersleben I an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Es waren bereits 30 Minuten des Spiels vergangen, als Johannes Meyer für Magdeburg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Abdul Rahman Delleh der Torschütze (43.).

In der 66. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Delleh den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (78.). Damit war der Triumph der Santersleber gesichert. Der SV Groß Santersleben I sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – C. Madaus, Ilijoski, Otto, Lange, Tafere, Qorbani, Eftindjioski (70. Al Houri), Fateh (89. Habibi), Delleh, C. Madaus

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Gropius, Stridde (88. Voigtländer), Rathsack, Skorsetz, Grzenda, Schröder, Theele, Zoll, Tilche (38. Friedrich), Meyer (77. Tamaan)

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45