Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Yohanes Tafere (SV Groß Santersleben I) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 45 wurde das Gegentor durch Patrick Kreutzer erzielt.

Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 79 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

In der allerletzten Minute konnte Al Houri (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 verließen die Santersleber den Platz als Sieger. In Spielminute 94 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Die Santersleber sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Magdeburger SV Börde

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Adjioski (90. Abou Laban), Banas (70. Al Houri), Lange (90. Hoffmann), Otto, C. Madaus, Tafere (90. Fateh), C. Madaus, Qorbani, Hahn (80. Delleh), Ilijoski

Magdeburger SV Börde: König – Wolff, Rhode, Schüßler (46. Müller), Rebone (66. Johne), Wesemeier (78. Gallert), Kreutzer, Horstkötter, Brussig, Blümel (46. Beyer), Boeke

Tore: 1:0 Yohanes Tafere (9.), 1:1 Patrick Kreutzer (45.), 2:1 Adnan Al Houri (79.), 3:1 Adnan Al Houri (90.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Andreas Zepter, Tim Slodowski; Zuschauer: 51