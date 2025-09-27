Dem SV Groß Santersleben I gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 45 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Groß Santersleben/MTU. In einer unverhofften Wende hat der SV Groß Santersleben I nach einem klaren Rückstand den SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Johannes Meyer (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Abdul Rahman Delleh (43.) erzielt wurde.

Minute 43 SV Groß Santersleben I auf Augenhöhe mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1

In der 66. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

33 Minuten nach der Pause konnte Delleh (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 3:1 gingen die Santersleber als Sieger vom Platz. Die Santersleber haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Tafere, C. Madaus, Delleh, Lange, C. Madaus, Eftindjioski (70. Al Houri), Fateh (89. Habibi), Ilijoski, Otto

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Gropius, Stridde (88. Voigtländer), Theele, Meyer (77. Tamaan), Grzenda, Schröder, Zoll, Tilche (38. Friedrich), Rathsack

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45