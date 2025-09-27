Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der SV Groß Santersleben I vor 45 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Groß Santersleben/MTU. Im Spiel zwischen Groß Santersleben und Magdeburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Groß Santersleben.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Johannes Meyer (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Abdul Rahman Delleh den Ball ins Netz (43.).

SV Groß Santersleben I Kopf an Kopf mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 43

In der 66. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Delleh (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 3:1 gingen die Santersleber als Sieger vom Platz. Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Delleh, C. Madaus, C. Madaus, Otto, Qorbani, Tafere, Lange, Fateh (89. Habibi), Ilijoski, Eftindjioski (70. Al Houri)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Grzenda, Zoll, Rathsack, Theele, Skorsetz, Schröder, Gropius, Tilche (38. Friedrich), Stridde (88. Voigtländer), Meyer (77. Tamaan)

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45