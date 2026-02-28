Dem SV Groß Santersleben I glückte es am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV 1889 Altenweddingen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 55 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Groß Santersleben/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz- Platz 2 ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Santersleber gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri David Siegel (Magdeburg) eine Rote Karte an die Santersleber (25.). Das Team aus Groß Santersleben musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Wojciech Radoslaw Banas für Groß Santersleben traf und neun Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

SV Groß Santersleben I führt in Minute 73 mit 2:0

In Minute 73 fiel das letzte Tor der Partie. 28 Minuten nach der Pause gelang es Dimitar Kitanoski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (73.). Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV 1889 Altenweddingen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Banas (80. Al Houri), Kitanoski (90. Fateh), Madaus, Tafere, Otto, Eftindjioski (90. Alicke), Desale, Adjioski, Ilijoski

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Winkelmann (86. Sedlak), Schwarz, Harnau, Dethlefsen, Wendland, Richter, Zywotek, Schlieter (90. Selent), Rein (74. Gumtz), Deike (46. Mootz)

Tore: 1:0 Wojciech Radoslaw Banas (54.), 2:0 Dimitar Kitanoski (73.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Yannik Lausen, Jonas Mädel; Zuschauer: 55