Der SV Groß Santersleben I erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 45 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Groß Santersleben/MTU. In einer unverhofften Wende hat der SV Groß Santersleben I nach einem klaren Rückstand den SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Es waren bereits 30 Minuten des Spiels vergangen, als Johannes Meyer für Magdeburg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Abdul Rahman Delleh der Torschütze (43.).

1:1 für SV Groß Santersleben I und SV Seilerwiesen Magdeburg – 43. Minute

In der 66. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Delleh den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (78.). Damit war der Triumph der Santersleber gesichert. Der SV Groß Santersleben I sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Eftindjioski (70. Al Houri), Ilijoski, Fateh (89. Habibi), Delleh, Otto, Qorbani, Tafere, C. Madaus, Lange, C. Madaus

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Grzenda, Skorsetz, Gropius, Stridde (88. Voigtländer), Tilche (38. Friedrich), Rathsack, Meyer (77. Tamaan), Schröder, Zoll, Theele

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45