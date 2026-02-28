Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der SV Groß Santersleben I vor 55 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen freuen.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 55 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri David Siegel (Magdeburg) eine Rote Karte an die Santersleber (25.). Das Team aus Groß Santersleben musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Wojciech Radoslaw Banas das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

73. Minute: SV Groß Santersleben I liegt mit 2:0 vorne

Das letzte Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Dimitar Kitanoski den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (73.). Damit war der Sieg der Santersleber gesichert. Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Santersleber haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV 1889 Altenweddingen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Ilijoski, Tafere, Qorbani, Kitanoski (90. Fateh), Eftindjioski (90. Alicke), Adjioski, Madaus, Otto, Desale, Banas (80. Al Houri)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Richter, Schlieter (90. Selent), Dethlefsen, Schwarz, Winkelmann (86. Sedlak), Wendland, Deike (46. Mootz), Harnau, Rein (74. Gumtz), Zywotek

Tore: 1:0 Wojciech Radoslaw Banas (54.), 2:0 Dimitar Kitanoski (73.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Yannik Lausen, Jonas Mädel; Zuschauer: 55