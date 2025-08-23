Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV Groß Santersleben I vor 51 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den Magdeburger SV Börde freuen.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber waren den Gästen aus Magdeburg mit 3:1 (1:1) souverän überlegen.

Gleich nach Spielstart schoss Yohanes Tafere das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Die Santersleber konterten in der 45. Spielminute. Diesmal war Patrick Kreutzer der Torschütze.

Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 79 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

In der allerletzten Minute konnte Al Houri (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 verließen die Santersleber den Platz als Sieger. In Spielminute 94 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Groß Santersleben I rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Magdeburger SV Börde

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Adjioski (90. Abou Laban), C. Madaus, Otto, Tafere (90. Fateh), Qorbani, Lange (90. Hoffmann), C. Madaus, Banas (70. Al Houri), Ilijoski, Hahn (80. Delleh)

Magdeburger SV Börde: König – Blümel (46. Beyer), Wolff, Schüßler (46. Müller), Rebone (66. Johne), Brussig, Kreutzer, Horstkötter, Rhode, Boeke, Wesemeier (78. Gallert)

Tore: 1:0 Yohanes Tafere (9.), 1:1 Patrick Kreutzer (45.), 2:1 Adnan Al Houri (79.), 3:1 Adnan Al Houri (90.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Andreas Zepter, Tim Slodowski; Zuschauer: 51