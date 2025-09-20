Der SV Groß Santersleben I unter Leitung von Coach Steven Hahn feierte ein deutliches Ergebnis über den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Groß Santersleben/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz- Platz 2 eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Santersleber gewannen deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Sebastian Alicke für Groß Santersleben traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Groß Santersleben I musste einmal Gelb hinnehmen (6.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michèl Dolke. Die Santersleber legten in der 33. Spielminute nach. Diesmal war Ali Samir Qorbani der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

SV Groß Santersleben I führt nach 33 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 41: Groß Santersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Yohanes Tafere ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte noch einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tafere (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 4:0 verließen die Santersleber den Platz als Sieger. Die Santersleber sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Fateh (76. Talbierski), Eftindjioski, Alicke (62. Hahn), Madaus, Tafere, Lange, Otto, Ilijoski, Qorbani, Al Houri (27. Delleh)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Simon, Iyamu, Klawunn (57. Wegelin), Kutz, Schulz, Rohde, Schmidt (72. Wald), Niemann, Hildebrandt, Koopmann (46. Alali Alhamad)

Tore: 1:0 Sebastian Alicke (2.), 2:0 Ali Samir Qorbani (33.), 3:0 Yohanes Tafere (41.), 4:0 Yohanes Tafere (87.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51