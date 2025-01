Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der SV Eintracht Gommern gegenüber dem SV Groß Santersleben I machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gommeraner (37.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 15 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Philipp Christian Kutz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück – 63. Minute

Unmittelbar darauf gelang es Sebastian Alicke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu festigen (63.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Groß Santersleben I wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SV Groß Santersleben I

SV Eintracht Gommern: Werban – P. Tuente, Von Saleski, Randel, Napiontek, Engel, Hübener, Hoppe, Adelheim, Bea, Baumbach (26. Y. Tuente)

SV Groß Santersleben I: Deupert – Adjioski, Lange, Ilijoski (88. Kleinau), Alicke, Pina Fernandes, Otto (77. Delleh), Kutz, Eftindjioski (84. Hahn), Madaus, Jülich (90. Swigtkowski)

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (60.), 0:2 Sebastian Alicke (63.); Zuschauer: 49