In der Fußball-Landesklasse 2 kassierte der SV Eintracht Gommern am Wochenende eine üble Pleite gegen den SSV Samswegen 1884 und ging 0:8 (0:5) vom Platz.

Gommern/MTU. Die 35 Beobachter im Sportforum haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Eintracht Gommern ein ernüchterndes 0:8 (0:5) einstecken musste.

In Minute 15 schoss Luca Sonnabend das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Eintracht Gommern kassierte einmal Gelb (15.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Max Marcel Stettin (22.) erzielt wurde.

SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück – 22. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Leon Bartsch traf in Minute 36, Julian Kober in Minute 37, Jan-Erik Gamroth in Minute 43, Tim Engler in Minute 57 und Julian Kober in Minute 72. Spielstand 7:0 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

35 Minuten nach der Pause konnte Robby Nagel (Samswegen) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 8:0 gingen die Börder als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SSV Samswegen 1884

SV Eintracht Gommern: Bellach – Von Saleski, Tuente, Schmidt (72. Adelheim), Schellbach, C. Werban, Thiem, Kunitschke, Knobloch, V. Werban, Randel

SSV Samswegen 1884: Ronge – Nagel, Sonnabend (46. Engler), Ermisch (70. Resch), Lehmann (63. Mazlomi), Gamroth (63. Moustafa), Kober, Bartsch, Stettin, Feyer, Wagner

Tore: 0:1 Luca Sonnabend (15.), 0:2 Max Marcel Stettin (22.), 0:3 Leon Bartsch (36.), 0:4 Julian Kober (37.), 0:5 Jan-Erik Gamroth (43.), 0:6 Tim Engler (57.), 0:7 Julian Kober (72.), 0:8 Robby Nagel (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 35