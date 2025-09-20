In der Fußball-Landesklasse 2 kassierte der SV Eintracht Gommern am Wochenende eine bittere Pleite gegen den Magdeburger SV Börde und ging 1:7 (0:2) vom Platz.

Gommern/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Florian Sprengler hat am Samstag vor 25 Zuschauern im Sportforum ganze sieben Treffer kassiert. Die Partie endete 1:7 (0:2).

David Berlin (Magdeburger SV Börde) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Patrick Kreutzer der Torschütze (37.).

SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück – Minute 37

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Max Bellach musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Louis Rebone konnte in Minute 53 einnetzen und Randel legte in Minute 66 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Eintracht Gommern. In Minute 75 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Gommeraner zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Theo Lange traf für Magdeburg in Minute 90 und Patrick Kreutzer in Minute 90. Spielstand 6:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Schon drei Minuten darauf konnte Mathias Rhode (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Mit 7:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 94 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – Magdeburger SV Börde

SV Eintracht Gommern: Bellach – Hoppe, Hübener, Werban (68. Thiem), Randel, Kunitschke (46. Knobloch), Napiontek, Schmidt, Tuente, Sindermann, Schellbach

Magdeburger SV Börde: König – Rebone, Wolff (81. Johne), Wesemeier, Kreutzer, Rebone (56. Blümel), Schüßler, Brussig (65. Lange), Rhode, Boeke, Berlin

Tore: 0:1 David Berlin (22.), 0:2 Patrick Kreutzer (37.), 0:3 Louis Rebone (53.), 0:4 David Berlin (66.), 1:4 Niclas Randel (75.), 1:5 Theo Lange (90.), 1:6 Patrick Kreutzer (90.+1), 1:7 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Lutz Schmidt; Zuschauer: 25