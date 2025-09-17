Fußball-Landesklasse 2: Mit einem haushohen Ergebnis von 0:8 (0:5) verließ der SV Eintracht Gommern an diesem Wochenende das Sportforum. Der SSV Samswegen 1884 fuhr siegreich nach Hause.

Gommern/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Florian Sprengler hat am Samstag vor 35 Zuschauern im Sportforum ganze acht Bälle kassiert. Das Spiel endete 0:8 (0:5).

Luca Sonnabend traf für den SSV Samswegen 1884 in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Eintracht Gommern steckte einmal Gelb ein (15.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Max Marcel Stettin den Ball ins Netz (22.).

SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück – Minute 22

Der Siegeszug der Börder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Stefan Resch im gegnerischen Tor. Leon Bartsch traf in Minute 36, Julian Kober in Minute 37, Jan-Erik Gamroth in Minute 43, Tim Engler in Minute 57 und Julian Kober in Minute 72. Spielstand 7:0 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

35 Minuten nach der Pause konnte Robby Nagel (Samswegen) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 8:0 gingen die Börder als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SSV Samswegen 1884

SV Eintracht Gommern: Bellach – Tuente, Schmidt (72. Adelheim), Randel, Von Saleski, V. Werban, Schellbach, Knobloch, Kunitschke, C. Werban, Thiem

SSV Samswegen 1884: Ronge – Gamroth (63. Moustafa), Kober, Stettin, Bartsch, Sonnabend (46. Engler), Nagel, Ermisch (70. Resch), Lehmann (63. Mazlomi), Wagner, Feyer

Tore: 0:1 Luca Sonnabend (15.), 0:2 Max Marcel Stettin (22.), 0:3 Leon Bartsch (36.), 0:4 Julian Kober (37.), 0:5 Jan-Erik Gamroth (43.), 0:6 Tim Engler (57.), 0:7 Julian Kober (72.), 0:8 Robby Nagel (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 35