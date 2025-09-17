Fußball-Landesklasse 2: Mit einem haushohen Ergebnis von 0:8 (0:5) verließ der SV Eintracht Gommern an diesem Wochenende das Sportforum. Der SSV Samswegen 1884 fuhr siegreich nach Hause.

Gommern/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Florian Sprengler hat am Samstag vor 35 Zuschauern im Sportforum ganze acht Bälle einstecken müssen. Die Partie endete 0:8 (0:5).

Luca Sonnabend (SSV Samswegen 1884) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Eintracht Gommern kassierte einmal Gelb (15.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Max Marcel Stettin (22.) erzielt wurde.

SV Eintracht Gommern sieht sich 0:2 im Rückstand – 22. Minute

Der Siegeszug der Börder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Stefan Resch im gegnerischen Tor. Leon Bartsch traf in Minute 36, Julian Kober in Minute 37, Jan-Erik Gamroth in Minute 43, Tim Engler in Minute 57 und Julian Kober in Minute 72. Spielstand 7:0 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Robby Nagel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:8 ausbaute (80.). Damit war der Sieg der Börder gesichert. In Spielminute 80 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SSV Samswegen 1884

SV Eintracht Gommern: Bellach – Knobloch, Thiem, Schellbach, Kunitschke, V. Werban, Schmidt (72. Adelheim), C. Werban, Tuente, Von Saleski, Randel

SSV Samswegen 1884: Ronge – Stettin, Kober, Nagel, Gamroth (63. Moustafa), Lehmann (63. Mazlomi), Bartsch, Feyer, Wagner, Sonnabend (46. Engler), Ermisch (70. Resch)

Tore: 0:1 Luca Sonnabend (15.), 0:2 Max Marcel Stettin (22.), 0:3 Leon Bartsch (36.), 0:4 Julian Kober (37.), 0:5 Jan-Erik Gamroth (43.), 0:6 Tim Engler (57.), 0:7 Julian Kober (72.), 0:8 Robby Nagel (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 35