In der Fußball-Landesklasse 2 kassierte der SV Eintracht Gommern am Wochenende eine bittere Pleite gegen den Magdeburger SV Börde und ging 1:7 (0:2) vom Platz.

Gommern/MTU. Im Sportforum wurden die Fans des SV Eintracht Gommern am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sieben Bälle gingen Keeper Max Bellach durch die Lappen. Das Spiel endete 1:7 (0:2).

David Berlin (Magdeburger SV Börde) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Patrick Kreutzer der Torschütze (37.).

Minute 37: SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Max Bellach. Louis Rebone konnte in Minute 53 einnetzen und Randel legte in Minute 66 nach. Es lief nicht gut für den SV Eintracht Gommern. In Minute 75 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Gommeraner zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Theo Lange traf für Magdeburg in Minute 90 und Patrick Kreutzer in Minute 90. Spielstand 6:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Mathias Rhode den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:7 erweiterte (90.+4). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 94 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – Magdeburger SV Börde

SV Eintracht Gommern: Bellach – Tuente, Schellbach, Kunitschke (46. Knobloch), Hoppe, Napiontek, Hübener, Randel, Werban (68. Thiem), Sindermann, Schmidt

Magdeburger SV Börde: König – Wolff (81. Johne), Rhode, Boeke, Wesemeier, Rebone, Schüßler, Brussig (65. Lange), Berlin, Kreutzer, Rebone (56. Blümel)

Tore: 0:1 David Berlin (22.), 0:2 Patrick Kreutzer (37.), 0:3 Louis Rebone (53.), 0:4 David Berlin (66.), 1:4 Niclas Randel (75.), 1:5 Theo Lange (90.), 1:6 Patrick Kreutzer (90.+1), 1:7 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Lutz Schmidt; Zuschauer: 25