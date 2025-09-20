Fußball-Landesklasse 2: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:7 (0:2) verließ der SV Eintracht Gommern an diesem Wochenende das Sportforum. Der Magdeburger SV Börde fuhr siegreich nach Hause.

Gommern/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Florian Sprengler hat am Samstag vor 25 Zuschauern im Sportforum ganze sieben Tore einstecken müssen. Die Partie endete 1:7 (0:2).

David Berlin traf für den Magdeburger SV Börde in Minute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Patrick Kreutzer (37.) erzielt wurde.

SV Eintracht Gommern hinkt 0:2 hinterher – Minute 37

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Max Bellach musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Louis Rebone konnte in Minute 53 einnetzen und Randel legte in Minute 66 nach. Es lief nicht gut für den SV Eintracht Gommern. In Minute 75 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Gommeraner zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Theo Lange traf für Magdeburg in Minute 90 und Patrick Kreutzer in Minute 90. Spielstand 6:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Mathias Rhode den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:7 festigte (90.+4). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 94 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – Magdeburger SV Börde

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schellbach, Tuente, Kunitschke (46. Knobloch), Napiontek, Randel, Hoppe, Schmidt, Sindermann, Werban (68. Thiem), Hübener

Magdeburger SV Börde: König – Rebone, Schüßler, Rebone (56. Blümel), Brussig (65. Lange), Berlin, Rhode, Kreutzer, Wolff (81. Johne), Boeke, Wesemeier

Tore: 0:1 David Berlin (22.), 0:2 Patrick Kreutzer (37.), 0:3 Louis Rebone (53.), 0:4 David Berlin (66.), 1:4 Niclas Randel (75.), 1:5 Theo Lange (90.), 1:6 Patrick Kreutzer (90.+1), 1:7 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Lutz Schmidt; Zuschauer: 25