Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem SV 1889 Altenweddingen am Samstag nicht, als er sich vor 431 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den Osterweddinger SV verabschieden musste.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Philipp Nakoinz für Osterwedding traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV 1889 Altenweddingen steckte zweimal Gelb ein (14.). Der Osterweddinger SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Uwe Spiess. Das zweite Tor konnten die Osterweddinger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Ole Lennard Nölle den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

Minute 51: SV 1889 Altenweddingen mit 0:2 im Rückstand

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SV 1889 Altenweddingen steckte noch einmal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tom Robin Koch den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 festigte (70.). Damit war der Erfolg der Osterweddinger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – Osterweddinger SV

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Dethlefsen (75. Krause), Selent, Schwarz, Winkelmann (90. Hanft), Mootz (68. T. R. Thielecke), Zywotek (90. L. Thielecke), Richter, Wendland, Harnau, Deike (46. Rein)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Magel, Falkenberg, Koch, Embach (90. Dziobek), Krull (86. Gebhardt), Barkowski, Müller (72. Klaus), Nakoinz (90. Vatterrott), Loof, Nölle (86. Hübler)

Tore: 0:1 Philipp Nakoinz (10.), 0:2 Ole Lennard Nölle (51.), 0:3 Tom Robin Koch (70.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 431