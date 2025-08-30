Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV 1889 Altenweddingen vor 155 Zuschauern über einen soliden 5:2 (1:0)-Sieg gegen den SV Groß Santersleben I freuen.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (1:0).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Lukas Hering am Ende der ersten Halbzeit, als Tom Harnau mit einem Strafstoß für Altenweddingen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 1889 Altenweddingen steckte einmal Gelb ein (46.). Das zweite Tor konnten die Sülzetaler in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jannes Krüger den Ball ins Netz.

61. Minute: SV 1889 Altenweddingen führt mit zwei Toren

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte jetzt zweimal Gelb ein. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Hahn den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (88.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Santersleber aber nicht mehr aufholen. Der SV 1889 Altenweddingen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Deike, Selent (81. Sedlak), Schwarz, Winkelmann, Dethlefsen, Junge (78. Thielecke), Rein (73. Tschepe), Krüger, Mootz (56. Krause), Harnau

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Madaus, Delleh (65. Fateh), Al Houri, Lange, Abou Laban, Tafere, Madaus, Adjioski (76. Dressel), Hahn, Qorbani

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155