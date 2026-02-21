Der SV 1889 Altenweddingen errang am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 3:2 (3:1)-Erfolg gegen den MSC Preussen.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Fabian Richter für Altenweddingen traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Majed Al Mori erzielt.

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Es blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Al Mori (Preussen) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Deike, Zywotek (82. Rein), Tandel (72. Krause), Krüger, Winkelmann (90. Gumtz), Wendland, Richter, Schwarz, Harnau, Dethlefsen

MSC Preussen: Thiem – Farho, Rezai, Kidw (46. Norenko), Volkmer (70. Tischer), Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), El Zayat, Preuss, Jibril, Dervishaj, Al Mori

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75