Der SV 1889 Altenweddingen errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 155 Fußballfans einen klaren 5:2 (1:0)-Sieg gegen den SV Groß Santersleben I.

Sülzetal/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I am Samstag 5:2 (1:0) getrennt.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Lukas Hering am Ende der ersten Halbzeit, als Tom Harnau mit einem Strafstoß für Altenweddingen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1889 Altenweddingen steckte einmal Gelb ein (46.). In der zweiten Halbzeit setzte Altenweddingen noch einen drauf: In Minute 61 wurde ein weiteres Tor durch Jannes Krüger erzielt.

61. Minute: SV 1889 Altenweddingen liegt mit 2:0 vorne

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte jetzt zweimal Gelb ein. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Hahn, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der SV 1889 Altenweddingen hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Selent (81. Sedlak), Winkelmann, Dethlefsen, Harnau, Deike, Rein (73. Tschepe), Schwarz, Krüger, Mootz (56. Krause), Junge (78. Thielecke)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Madaus, Madaus, Qorbani, Delleh (65. Fateh), Tafere, Adjioski (76. Dressel), Al Houri, Abou Laban, Hahn, Lange

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155